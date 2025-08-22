Препарат для рентгена желудка станет доступен только осенью

В России препарат для рентгена на основе сульфата бария, на нехватку которого жаловались пациенты из нескольких регионов, станет доступен только осенью.

В настоящее время его выпускает только компания "Випс-Мед". В Росздравнадзоре заявили, что сейчас на этой площадке идет лицензионная проверка, которая должна завершиться в сентябре. Из-за этого компания временно приостановила выпуск препарата. Первая партия будет выпущена в срок от нескольких недель до двух месяцев. Однако если будут нарекания, то компания не сможет возобновить производство до их устранения.

Директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк указал, что от завершения проверки до вывода препарата на рынок пройдет минимум несколько месяцев, сообщают "Известия".