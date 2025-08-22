В РАН появилось управление контроля по космическим программам

В Российской академии наук появилось управление для организации работ и контроля по космическим программам.

Как заявил президент РАН Геннадий Красников, оно будет курировать космические программы и контролировать исполнение работ по ним — как внутри кооперации академических институтов, так и на предприятиях "Роскосмоса". Кроме того, академия и госкорпорация создали совместный постоянно действующий совещательный орган для оперативного решения возникающих вопросов. Он начал свою работу.

Ученый отметил, что новые структуры позволят координировать работу по научному освоению космоса в рамках принятого Федерального проекта "Космическая наука", сообщают "Известия".

Проектом охватывается несколько ключевых направлений, главное из которых — изучение дальнего космоса и объекты Солнечной системы (основные усилия - экспедиция на Венеру).