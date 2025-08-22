22 Августа 2025
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Apple договаривается с РФ о предустановке RuStore

Заблокированные в App Store приложения банков России и других организаций могут в ближайшее время вернуться на iPhone.

В настоящее время российские власти, институты развития и бизнес ведут с Apple переговоры о допуске в App Store отечественных магазинов приложений, в первую очередь RuStore. Американская корпорация в ходе неформальных переговоров пообещала Минцифры не препятствовать размещению RuStore в магазине приложений App Store.

Как заявил партнер ComNews Research Леонид Коник, если RuStore появится в App Store, это будет сенсацией, так как сломать эту монополию удалось только Европейскому союзу, который обязал Apple с 7 марта 2024 года допускать альтернативные магазины приложений в App Store, а также дал разработчикам приложений право отказаться от использования системы платежей Apple, которая берет с них комиссию, достигающую 30%.

По словам экспертов, RuStore может появиться в эксплуатируемых в РФ гаджетах Apple предстоящей осенью, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России могут запретить продажу Apple без доступа к RuStore.

Теги: Apple, RuStore, iPhone


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

