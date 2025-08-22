Россия готова к территориальным уступкам

Москва в рамках возможной сделки готова передать Киеву небольшие части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые она контролирует.

Как сообщает Reuters, президент России Владимир Путин пошел на компромисс в отношении выдвинутых им в июне 2024 года территориальных требований, предполагавших полную передачу под контроль РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Киев их отверг как равносильные капитуляции.

Теперь российские власти продолжают настаивать на полном выводе войск Украины из частей Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Киева. Взамен Москва могла бы остановить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Саммит в Анкоридже предоставил наилучший шанс для завершения конфликта с момента его начала, поскольку в ходе него велись конкретные обсуждения об условиях России и Путин продемонстрировал готовность к уступкам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с украинским мирным урегулированием прояснится через две недели.