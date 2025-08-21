Трамп: Ситуация с украинским мирным урегулированием прояснится через две недели

Ясность в том, как решить вопрос украинского мирного урегулирования, появится в течение следующих двух недель. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос телеведущего Тодда Старнса.

Он также добавил, что в течение этого времени станет понятно, будет ли он менять свой подход в отношении этой ситуации.

"Я дам вам знать, думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим", - заявил Трамп.

Напомним, что после встреч Трампа с Путиным и Зеленским американские СМИ стали публиковать оптимистичные статьи, что вот-вот пройдет финальная встреча, и все — мир. Однако на деле не все так гладко. Поэтому встает вопрос: есть ли вероятность того, что найдутся точки соприкосновения, ухватившись за которые, возможно будет заключить мир, приемлемый для каждой из сторон? Своим мнением об этом с Накануне.RU поделились эксперты.