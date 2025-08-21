Нетаньяху объявил о своем приезде в сектор Газа

В сектора Газа прибыл израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает его канцелярия.

"Мы находимся на этапе принятия решения. Сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по захвату города Газа и разгрому ХАМАС", - заявил Нетаньяху, добавив, что уже поручил незамедлительно начать переговоры, направленные на освобождение заложников и прекращение боевых действий на израильских условиях.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил о скором прекращении боев в Газе

Сегодня представитель израильских вооруженных сил бригадный генерал Эффи Дефрин заявил, что ЦАХАЛ начала наступление на Газу. Ранее сообщалось, что израильская армия призвала десятки тысяч резервистов.

В Газе сейчас проживает более миллиона человек, в том числе сотни тысяч беженцев. Ранее сообщалось, что израильская армия уже контролирует около 75% территории сектора Газа, где на площади 360 кв. километров проживает более 2 млн человек.