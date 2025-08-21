Боксерша Иман Хелиф, не сумевшая доказать свой гендер, опровергла слухи об уходе из спорта

Боксерша из Алжира Иман Хелиф, взявшая золото на Олипиаде-2024 в Париже, опровергла новости о своем уходе из спорта. Об этом она написала в своих соцсетях.

"Я никогда не объявлял о завершении бокса. Я остаюсь верным своей спортивной карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю физическую форму в период между Алжиром и Катаром, готовясь к предстоящим соревнованиям", - написала Хелиф.

Тем самым спортсменка опровергла заявления ее бывшего наставника и менеджера Нассера Йефсаха, который накануне заявил, что Хелиф решила уйти с ринга после скандала, связанного с ее гендером. Сама боксерша заявила, что Йефсах больше не представляет ее интересы, а его слова ложные и злонамеренные, ведь направлены исключительно на то, чтобы помешать ее спортивной карьере и нанести ей ущерб.

Напомним, на Олимпийских играх 2024 года в Париже Хелиф завоевала золотую медаль в весовой категории до 66 килограммов. В финальном поединке она сразилась с китаянкой Ян Лю.

Хелиф не предоставляет доказательств того, что генетически является женщиной, лишь призывает общество перестать травить ее в соцсетях и прессе. Отец алжирки Иман Хелиф опубликовал детские фотографии дочери, заявив, что она является женщиной и ее растили как девочку. В противовес были предоставлены медицинские результаты, из которых следовало, что у спортсменки нет матки и яичников, но наличествуют гонады (семенники) в паховом канале и "микропенис". Кроме того, у Хелиф во время гормонального теста выявили типичный для мужчин уровень тестостерона

В 2023 году спортсменка уже была отстранена от одного из турниров решением Международной федерации бокса. Федерация заявляла, что она сдала тесты с уровнем тестостерона, превышающем допустимые для женщин нормы, а также у нее были выявлены мужские хромосомы.

После общественного осуждения, в том числе со стороны известных личностей, Хелиф подала иск во французский суд, в котором обвинила неограниченный круг лиц в кибертравле. Среди людей, которые травили ее в сети, спортсменка упомянула Джоан Роулинг, Дональда Трампа и Илона Маска.