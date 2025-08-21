21 Августа 2025
Уральский ФО
Образование Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников обсудил с региональными педагогами стратегию развития образования Костромской области

Сергей Ситников на традиционно педагогической конференции Костромской области обозначил векторы развития системы образования. Глава региона призвал педагогов к активному обсуждению стратегии развития педагогики.

«Всем нам необходимо искать ответы на вопросы - как будет развиваться система образования, с какими изменениями мы будем сталкиваться и как к ним надо готовиться уже сейчас. Отмечаю, что и роль преподавателя должна изменяться. Учитель станет проводником для своих учеников в мире переизбытка информации, помогая им найти нужные данные и четко понимать, где правда, а где ложь, где можно быть свободными, а где - крайне осторожными в плане информационной гигиены. Искусственный интеллект не заменит преподавателей. Мое убеждение, что человеку в процессе обучения необходим другой человек. Учащийся может получить у преподавателя живой ответ на свой вопрос, конструктивную оценку своей работы. И это за рамками математических алгоритмов», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Он также напомнил, что за последние годы в регионе серьезно модернизирована сфера образования.

Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора лет. За период реализации национального проекта «Образование» построено 7 новых школ. Еще одну - в микрорайоне Венеция - откроют 1 сентября. За предстоящие три года 37 общеобразовательных учреждений региона капитально отремонтируют.

В Костромской области  функционируют 154 центра образования гуманитарной, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», 4 детских технопарка «Кванториум», 4 центра «Айти-куб». Работает областной центр для одарённых детей «Антарес», где обучаются 3 тысячи детей по 70 программам.

В части профессионального образования также положительная динамика. По сравнению с 2024 годом в 1,5 раза увеличилось количество студентов-целевиков Открыты 19 новых образовательных программ под потребности производств, увеличен набор для обучения востребованным в регионе специальностям.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников также подчеркнул значимость привлечения к работе с детьми военнослужащих, которые возвращаются из зоны СВО.

«Просьба в первую очередь к руководителям школ, завучам - обратите внимание на эту категорию. Эти люди выковали себя сами. У них патриотизм не в слове, а в той боевой работе, которую они выполняли. Среди них есть те, у кого есть потребность реализовывать себя в воспитательной работе. Максимально используйте эти возможности. От этих людей будет зависеть очень многое, в том числе, тот дух учебного заведения, который многие ветераны педагогического труда помнят, когда наши школы были наполнены педагогами - ветеранами Великой Отечественной войны», - отметил глава региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

Глава региона заявил, что в ближайшие годы будет продолжена модернизация школьной инфраструктуры. Особое внимание - подготовке молодых специалистов и поддержке учителей в отдаленных сельских районах. Продолжится цифровизация образования, будет осуществлено расширение технических, инженерных, естественно-научных направлений обучения, развитие системы профильных классов, также ставится акцент на развитии патриотического и трудового воспитания.

Теги: сергей ситников, педагоги, система образования, школы, учителя


