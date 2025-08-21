Сергей Ситников инициировал в Костромской области проект «Учительская карта»

В ходе состоявшейся областной педагогической конференции губернатор Костромской области Сергей Ситников уделил особое внимание мерам поддержки педагогов.

Напомним, в регионе в целях привлечения новых кадров в отрасль эффективно работает программа «Земский учитель», которая уже позволила привлечь в школы 50 педагогов. Проводятся ежемесячные выплаты студентам-целевикам, выплачиваются единовременные пособия для учителей в сельских населенных пунктах, осуществляется компенсация съема жилья, регулярно проходят конкурсы профмастерства.

Благодаря комплексу мер поддержки растет доля молодых специалистов в сфере образования. Ежегодно в школы Костромской области, в том числе, сельские, приходят работать более 170 молодых педагогов.

Сергей Ситников определил направления по дальнейшему развитию мер поддержки педагогов региона. Он, в частности, предложил сформировать систему поощрения педколлективов, отмеченных президентскими наградами. Такая практика уже сформирована в Костромском энергетическом техникуме. Также предложено обсудить в педколлективах возможности поддержки учителей, подготовивших выпускников «стобалльников».

Аплодисментами педагоги в ходе областной конференции встретили инициативу главы региона о реализации нового регионального проекта «Учительская карта».

«После введения «Пушкинской карты» дети у нас получили возможность посещать выставки, кинопоказы, спектакли, прикоснуться к высокой культуре. Этого, к сожалению, не произошло в отношении педагогов. Предлагаю реализовать наш проект - «Учительская карта», который позволит педагогам бесплатно посещать учреждения культуры», - предложил Сергей Ситников.