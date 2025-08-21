21 Августа 2025
Общество Кировская область
Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Сразу 5 проектов благоустройства в Кировской области - победители всероссийского конкурса  

Минстрой России определил победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Этот конкурс проводится в стране по поручению Президента Владимира Путина.

Участие могут принять российские города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

По итогам проведения конкурса в Казани состоялась церемония награждения. Вручение провел министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

(2025)|Фото: t.me/aleksandrsokolov43

В этом году на конкурс поступило более 400 заявок. 9 проектов представила Кировская область, из которых сразу 5 сумели выйти в победители.

(2025)|Фото: t.me/aleksandrsokolov43

(2025)|Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Это проект «Путь саламандры» (город Омутнинск), проект «Сады Белой Холуницы» («От ротонды до «Алых парусов»), «Благоустройство набережной реки Вятки» в Слободском, проект «Парк Победы» города Лузы и проект «Богородское - Ленинское – Шабалино» - благоустройство исторического центра поселка Ленинское.

(2025)|Фото: t.me/aleksandrsokolov43

(2025)|Фото: t.me/aleksandrsokolov43

(2025)|Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Теперь на реализацию этих проектов благоустройства будет выделено федеральное финансирование - до 100 миллионов рублей на каждый проект.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Александр Соколов напомнил, что за три предшествующих года победителями конкурса стали 9 проектов Кировской области.

"Люди видят преобразования. Пространства становятся комфортнее, уютнее и красивее. Обязательно продолжим эту работу. Благодарю Правительство России и Минстрой РФ за поддержку вятских инициатив. Горжусь Кировской областью и поздравляю победителей"! – подчеркнул Александр Соколов.

Стоит отметить, что глава Кировской области поручил муниципалитетам региона принимать активное участие в федеральных конкурсах в сфере благоустройства территорий, чтобы использовать реальную возможность реализовать масштабные проекты, сделать города еще более красивыми и комфортными для жителей.

