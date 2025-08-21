В России появятся комиссии по защите чести и достоинства педагогов

Минпросвещения России работает вместе с Госдумой над созданием комиссий по защите чести и достоинства педагогов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Это даст нам новые инструменты для реальной защиты учителей, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах", - сообщил Кравцов. По его словам, также планируется создать совет по обеспечению интересов педагогов при министерстве – учителя смогут обращаться в него по любым вопросам.

Между тем, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к Кравцову с предложением на законодательном уровне чиновникам от образования, общественникам и родителям травить учителей за их публикации в соцсетях, если эти публикации не нарушают законы РФ.

Кроме того, парламентарий предложил Минпросвещения разработать методичку для директоров школ, в которой бы говорилось о запрете дисциплинарного воздействия на педагогов по причинам, не связанным с их профессиональной деятельностью, передает Baza.

Чернышов сообщил, что чашу терпения переполнила история москвички – матери школьника. В августе она встретила в душевой фитнес-клуба учительницу сына и предъявила ей претензии за то, что учительница "оголилась в общественном месте". После этого мама школьника зачем-то ещё попыталась сфотографировать голую учительницу.