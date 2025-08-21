Улицу Мраморскую в Екатеринбурге закроют до середины октября

В Екатеринбурге до 15 октября закроют движение транспорта по улице Мраморской, сообщает пресс-служба мэрии.

26 августа на участке вблизи строений №4 и 6 стартуют работы по реконструкции тепловой сети. На месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия можно будет по переулку Каслинскому, улицам Гастелло и Дальневосточной. Движение общественного транспорта на данном участке не осуществляется.

Руководство АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С последним поможет информационная карта, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.