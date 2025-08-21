21 Августа 2025
в россии
Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Фото: пресс-служба Администрации Нового Уренгоя

Дело бывшего замглавы Ямала Воронова выделено в отдельное производство

В Анапском городском суде выделено в отдельное производство дело бывшего заместителя губернатора Ямала и экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова.

Изначально в деле, по которому проходил Воронов, было четверо фигурантов, в том числе и он. Потом дело Воронова выделено в отдельное производство для соединения с другим делом, сообщается в карточке первоначального дела, по которому проходил Воронов. Оно поступило в суд 14 августа.

Андрей Воронов 28 июня 2024 г. объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". 3 июля Воронов был арестован в Москве. Впоследствии суд арестовал ещё троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.

Теги: Андрей Воронов, Анапский городской суд


