Следователи пришли в ГК "Самолет" – из-за задержки сдачи двух ЖК в Петербурге

Следователи СКР пришли сегодня в петербургский офис группы компаний "Самолет". Поводом для визита к застройщику стало уголовное дело о мошенничестве при возведении жилья. По версии следствия, деньги участников долевого строительства были получены компанией, а жилье вовремя не сдано. Речь идет о ЖК "Новое Колпино" и "Курортный квартал".

В ГК "Самолет" заявили, что следователи провели рабочую проверку документации по этим жилым комплексам. "Строительство объектов ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой. Объекты взяты на особый контроль главным офисом девелопера. Ведутся финишные работы по внутренней приемке квартир", - цитирует РИА Новости представителя "Самолета".

На негативных новостях акции группы компаний на бирже в моменте падали на 12%.

По данным застройщика, в ЖК "Курортный квартал" завершено строительство второй и третьей очереди, объекты введены в эксплуатацию, в ряде секций ведется выдача ключей дольщикам. В "Новом Колпино" введено в эксплуатацию три очереди, почти пять тысяч квартир передано покупателям, передает РБК.