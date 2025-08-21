На Нововоронежской АЭС опровергли сообщения об отключении энергоблока из-за атаки БПЛА

На Нововоронежской АЭС опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что на станции отключился энергоблок из-за атаки БПЛА.

Причиной отключения стала техническая неисправность, сообщил директор станции Владимир Поваров.

"Устранен дефект, который вызвал срабатывание электрических защит генератора",— цитирует его пресс-служба "Росэнергоатома". Сейчас турбина находится на холостом ходу, блок готовится к включению в сеть.

Отключение седьмого энергоблока Нововоронежской АЭС произошло 20 августа вечером. Примерно в то же время в Воронежской области объявляли опасность атаки БПЛА.

Как сообщил губернатор Александр Гусев, падение БПЛА привело к отключению света в нескольких селах Воронежской области. Кроме того, было приостановлено движение по железной дороге после падения БПЛА.