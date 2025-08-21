На Ямале оштрафован пилот самолёта, разбившегося вблизи аэропорта "Утренний"

В Тазовском районе Ямала наказан пилот самолёта. Речь идёт о причинении крупного ущерба.

Командир воздушного судна Ан-24 "Ютэйр-Вертолетные услуги" нарушил технику пилотирования. В итоге борт, находясь на недопустимо малой высоте, левой основной стойкой шасси задел снежный бруствер в 960 м до входного порога взлётно-посадочной полосы аэродрома "Утренний". Самолёт потерпел крушение и разрушился, его владельцу причинён ущерб в 20 млн руб.

Пилот признан виновным и оштрафован на 100 тыс. руб., а также лишён права заниматься деятельностью по управлению воздушным транспортом сроком год, сообщает Уральская транспортная прокуратура.