Происшествия В бывшем СССР
Фото: Накануне.ru

Операция по спасению российской альпинистки на Пике Победы займет не менее пяти дней

Операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей при спуске с Пика Победы, продлится не менее 5-7 дней. Об этом сообщил РИА Новости президент Федерации альпинизма и спортивного лазания республики Эдуард Кубатов.

По его словам, на спасение россиянки отправилась группа высокопрофессиональных альпинистов, самых лучших из тех, кто был свободен и находился в необходимом районе. Кубатов добавил, что Наговицыну нужно спускать с 7100 метров на 5000 метров, только туда сможет вылететь вертолет.

"Пять человек для этого мало, нужно не менее 7-10 спасателей для того, чтобы транспортировать человека с 7100 метров на 5200 метров. И это займет не менее 5-7 дней», - сказал эксперт.

Высота пика Победы составляет 7439 метров, это высочайшая точка Киргизии, одна из самых неприступных гор. Известно, что Наговицына и ее напарники смогли покорить гору, но на спуске Наталья сломала ногу.

47-летняя женщина находится на горе уже почти неделю, из-за непогоды и сложности рельефа добраться до нее до сих пор не получилось. Ранее спасательные отряды запускали дрон, который показал, что россиянка лежит в разорванной палатке в спальнике, но жива она или нет – достоверно неизвестно.

Из-за погодных условий спасательные отряды альпинистов не могут пока подобраться к Наталье, также не смог к ней долететь вертолет Ми-8, направленный Минобороны Киргизии. На высоте 4600 метров из-за турбулентности вертолет совершил жесткую посадку на склоне горы. Пилот и спасатель получили серьезные травмы, их эвакуировали вторым вертолетом.

Теги: наталья наговицына, пик победы


