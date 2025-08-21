Лавров назвал неприемлемым для РФ присутствие иностранных войск на Украине

Присутствие иностранных военных сил на территории Украины неприемлемо для России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, все эти планы Запада связаны "с предоставлением гарантий путем иностранной интервенции военной на какую-то часть украинской территории".

"Надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемым для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе", - цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее стало известно, что около десяти стран готовы отправить свои войска на Украину в рамках мирного соглашения. Как сообщает Bloomberg, среди них Британия, Франция, Германия, Турция. Уже в ближайшие дни будет согласован план, который предусматривает размещение британских и французских войск на территории республики в рамках возможного мирного соглашения.