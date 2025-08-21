Моор назвал главный ресурс развития предпринимательства в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор высказался в своём telegram-канале о своём участии в открытии бизнес-форума "Слёт успешных предпринимателей". Он проходит в Тюмени и объединяет людей, которые своим трудом создают новые компании, рабочие места и точки роста экономики региона.

Губернатор отметил, что поддержка предпринимательства в Тюменской области носит системный характер – от образовательных программ и инфраструктуры до прямого диалога бизнеса и власти. В результате люди осознанно идут в эту профессию и выбирают этот жизненный путь. К примеру, в ТюмГУ на специальности предпринимательства – самый высокий проходной балл среди поступающих.

В этом году регион приступил к реализации нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его задачи – стимулировать рост малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях и создавать условия для перехода от самозанятости к полноценному предпринимательству.

"Уверен, главный ресурс развития – предпринимательская инициатива. Умение мыслить на шаг вперёд, превращать вызовы в возможности и находить нестандартные решения формируют экономику будущего. Тюменская область готова поддерживать этот настрой и открыта к предложениям и новым проектам", - считает Александр Моор.