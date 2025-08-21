В Италии по делу о подрыве "Северного потока" задержали гражданина Украины

Итальянская полиция арестовала мужчину, предположительно причастного к подрыву трубопровода "Северный поток", пишет Spiegel. По данным издания, речь идет об украинце Сергее К., который находился на борту парусника, использованного для совершения диверсии.

Другие немецкие СМИ добавляют, что украинец задержан по ордеру Федеральной прокуратуры Германии. Якобы, он был одним из координаторов диверсионной операции.

Газопроводы "Северный поток" были взорваны в сентябре 2022 года. Российские власти обвинили в случившемся западные страны, тогда как они сами спустя время начали намекать на возможную причастность к взрыву украинской диверсионной группы.