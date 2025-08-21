На свердловских дорогах увеличат число камер с ИИ, отслеживающих водителей с телефонами

В Свердловской области на дорогах увеличат число камер с искусственным интеллектом, которые позволяют поймать водителя, использующего телефон во время движения или забывшего пристегнуться. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник Центра автоматической фиксации нарушений ПДД областной Госавтоинспекции подполковник полиции Сергей Кобяков.

По его словам, год назад таких камер было всего 30, сейчас - 75, а до конца года их число увеличат еще на 30-40 штук. Всего же в регионе насчитывается 471 комплекс видеофиксации нарушений - как с ИИ, так и без.

В полиции же отмечают, что погрешность камер с искусственным интеллектом составляет всего 0,5%. В таких случаях материалы о правонарушении автоматически отменяются.