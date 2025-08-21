Число пострадавших при пожаре на заводе в Рязанской области выросло до 153

Количество пострадавших в результате пожара на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 153.

Как сообщили в оперштабе региона, 33 человека находятся на стационарном лечении (17 в лечебных учреждениях Рязани и 16 - в медицинских центрах Москвы). 120 пациентов проходят амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате пожара на заводе "Эластик" увеличилось до 26, 139 пострадали.

Напомним, 15 августа утром на территории порохового завода в поселке Лесной в Шиловском районе произошло возгорание с детонацией. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. В границах поселка Лесной продолжает действовать режим ЧС.