В Ростехе заявили, что "финишная лента" по производству МС-21 "уже близко"

До сих пор не получивший сертификат самолет МС-21 не получит его и в этом году – разве что в следующем. Это следует из интервью главы Ростеха Сергея Чемезова.

"Финишная лента уже близко. По МС-21 ждем завершения сертификационных испытаний в следующем году, по "Суперджету-100" и Ил-114-300 – в этом. В 2026 году должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов авиакомпаниям", - цитирует РИА Новости Чемезова.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) уже даже собрала несколько МС-21, правда практического смысла для авиакомпаний в этом нет – без сертификата типа самолет все равно не может эксплуатироваться.

По мнению Чемезова, "Россия "бежит дистанцию" по созданию самолетов гораздо быстрее западных конкурентов". По его словам, ни одна западная страна в эпоху глобализации не имеет полного цикла производства самолетов. При этом в мире создание нового самолета или авиационного мотора занимает 10-15 лет.

Интересно, что на авиасалоне МАКС-2011 (то есть 14 лет назад) МС-21 стал "самым продаваемым самолетом": тогда на его поставку было подписано 78 так называемых "твердых контрактов", еще на 57 самолетов были заключены опционы (тогда еще даже Ростеха не было: компания называлась Ростехнологии (впрочем, во главе ее уже был Чемезов), а вот планы в скором будущем поставить отечественную технику российским перевозчикам – были). В 2016 году – 9 лет назад – авиарегистр получил заявку на сертификацию МС-21. Таким образом, у Ростеха одна только сертификация длится столько, сколько в мире занимает "создание нового самолета" (по словам Чемезова).