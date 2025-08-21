Федеральный бюджет выделит уже 9-й с начала года миллиард рублей на восстановление электросетей в новых регионах

Новые регионы получат дополнительно более 1 млрд руб. из федерального бюджета на восстановление электросетей. В апреле этого года правительство России уже выделило этим регионам 8 млрд руб., и вот – новый транш.

Для новых регионов это существенные деньги: например, бюджет ДНР на 2025 год составлял 230 млрд руб., Запорожской области – 68 млрд руб.

"Финансирование пойдет на мероприятия по модернизации распределительных электросетей <…> С помощью федерального финансирования планируется обновить распределительные сети, приобрести необходимую для их функционирования специализированную технику, а также инструменты, спецодежду и средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении правительства.

Буквально на днях вся Запорожская область осталась без электричества из-за атаки беспилотника.