В Нижневартовске начал принимать пациентов первый в Югре врач-оптометрист

В поликлинике №1 Нижневартовска начал принимать пациентов первый в Югре врач-оптометрист. Он будет заниматься подбором очков и контактных линз для коррекции зрения.

К оптометристу можно будет обратиться без предварительной консультации офтальмолога, если требуется только коррекция зрения. По словам заведующей офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением поликлиники Елены Мурин, это позволит разгрузить врачей-офтальмологов и уделить больше времени пациентам с более сложными заболеваниями глаз.

Таким специалистом станет Екатерина Баженова. Она родилась и выросла в Нижневартовске. Пройдя обучение в Омском медуниверситете, врач решила вернуться в родной город, сообщает департамент здравоохранения Югры.