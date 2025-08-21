"Уехавшему" на СВО мужу Блиновской разбили лицо в Москве после ДТП

В Москве таксист избил мужа "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея. Инцидент произошел после того, как Блиновский на мотоцикле снес автомобилю такси зеркало.

ЧП случилось, когда мотоциклист выезжал с парковки на Шаболовке. Блиновский попытался обогнать кроссовер, а тот включил поворотник. Муж известной блогерки этого не заметил и попытался завершить маневр, проехав между машиной и бордюром. Но не получилось.

Таксист вышел из машины и разбил лицо Блиновскому. Пришлось вызывать не только полицию, но и скорую помощь.

Блиновский хоть и был фигурантом дела об уходе от налогов, но избежал участи своей супруги, которую суд отправил в колонию. Избежал за счет того, что отправился служить по контракту в зону СВО. Осенью 2024 года сообщалось, что он стал снайпером.