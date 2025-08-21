Установлены не все виновные в хищении при строительстве фортификаций в Курской области

Следствие устанавливает других соучастников в рамках уголовного дела о хищении средств при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

"Установлены не все соучастники этого преступления, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия", — говорится в материале.

Ранее СМИ писали, что хищения и растраты при строительстве фортификационных сооружений в Курской области помогли ВСУ захватить часть российского региона.

В апреле 2025 года суд арестовал бывшего губернатора области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова, задержанных по делу о хищении более миллиарда рублей при строительстве фортификаций. По данным следствия, они создали схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений. Стоимость работ искусственно завышалась, а качество снижалось. Сами чиновники получали до 15% в ущерб обороноспособности страны.