Евгений Солнцев держит на личном контроле ход ремонта дорог в Оренбуржье

"Мост через реку Боровку в посёлке Паника Бузулукского района отремонтируют до конца 2026 года. Заканчивается процедура по определению подрядчика"- сообщил в своих официальных каналах в телеграмм и MAX глава Оренбуржья Евгений Солнцев.

Глава региона добавил, что соответствующие денежные средства на восстановление смытого паводком моста уже направлены в муниципалитет.

Мост соединяет шесть населённых пунктов, поэтому глава региона считает важным вернуть сообщение как можно быстрее.

"Во время майской поездки в Бузулукский район лично убедился, что дорожная инфраструктура требует обновления. Тогда же дополнительно распорядился о выделении более полумиллиарда рублей на ремонт дорог в регионе" - подчеркнул Евгений Солнцев.

Стоит напомнить, что после прошлогоднего рекордного паводка в Оренбуржье уже восстановлено почти 124 км автомобильных дорог, которые соединяют 165 объектов регионального, межмуниципального и местного значения.

"До конца этого года будет отремонтировано ещё более 37 километров, а до конца следующего строители приведут в норматив шесть мостовых сооружений. Работа эта не быстрая, финансово затратная, но постепенно проведём все необходимые работы. Дорожные вопросы держу на контроле", - отметил Евгений Солнцев.