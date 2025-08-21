Зеленский согласен встретиться с Путиным в Швейцарии, Австрии или Турции

Президент Украины Владимир Зеленский считает "справедливым", чтобы его встреча с российским лидером прошла в "нейтральной Европе".

"Место встречи. Мы считаем, что справедливо, и это отмечали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. <...> Швейцария, Австрия — мы соглашаемся", - сказал Зеленский журналистам. Он добавил, что не против встречи в Турции. При этом вариант с проведением встречи в Будапеште Зеленский считает "непростым".

"Честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины", - заявил Зеленский. Он отверг вариант проведения переговоров в Москве.

Ранее СМИ называли в качестве возможной площадки для встречи Путина, Зеленского и Трампа Рим (вероятно, Ватикан) или Женеву.