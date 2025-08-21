С 1 сентября мессенджер Max будет предустановлен на все новые телефоны в России

С 1 сентября россиян не будут спрашивать, хотят ли они видеть на своем устройстве мессенджер Max или нет – его будут предустанавливать на все новые продаваемые устройства без спроса, об этом сообщили в правительстве России.

"С 1 сентября цифровая платформа Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны и планшеты. Она заменит "VK Мессенджер", который находился в этом списке с 2023 года", - говорится в заявлении кабинета министров.

Также правительство не оставляет надежды заставить американскую корпорацию Apple предустанавливать на устройства с iOS отечественный магазин приложений RuStore.

"С 1 сентября отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS (операционная система Xiaomi. – прим. ред.). Сегодня RuStore предустанавливается на технике, которая работает с операционными системами Android и HarmonyOS", - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, с 1 января 2026 года на телевизоры с функцией Smart TV будет устанавливаться программа "Лайм HD TV".