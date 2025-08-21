Уловка: в Раде хотят включить удерживаемые части ЛНР и ДНР в соседние области

В Раду внесен законопроект, предлагающий присоединить удерживаемые ВСУ части ДНР и ЛНР к соседним областям Украины - Харьковской и Днепропетровской. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход. По ее словам, это единственный шанс удержать эти земли в составе Украины. Местные законы дают право изменять административно-территориальные границы.

В настоящее время в ЛНР практически нет территорий под ВСУ, хотя о полном освобождении еще не объявлено. А вот в ДНР украинский режим удерживает около четверти территории, то есть примерно 6-7 тыс. квадратных километров из 26,5 тыс. До начала СВО под контролем Украины было 70% всей территории ДНР.

Расчет Киева сделан на то, чтобы отказаться от ДНР и ЛНР в тех границах, которые нарисует Рада, то есть по текущей линии фронта. А остальные территории присоединить к Харьковской и Днепропетровской областям, на которые Россия права иметь уже не будет. Задумка Киева предельно топорная.

"Нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли в Днепропетровскую и Харьковскую области.. и ничего никому не нужно отдавать", - сказал экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

При этом ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в тех границах, в которых существовали в момент нахождения в составе Украины Донецкая и Луганская области. В них республики были провозглашены и в 2014 году.