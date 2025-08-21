Спикер Госдумы снова взялся за релокантов, но ему предложили пересмотреть приоритеты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") с максимальным пафосом написал в своем Telegram-канале о возможном запрете для релокантов трудоустройства на работу в госструктуры и компании с госучастием. "Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок", - пишет председатель Госдумы. В тексте он намекает на то, что считает предательством один только факт отъезда россиян за границу.

Интересно, что такая постановка вопроса планам правительства, например, Минцифры, которое неоднократно заявляло, что в условиях дефицита квалифицированных кадров рынок, в том числе госкомпании, будут рады вернувшимся IT-специалистам, им предоставят все те же льготы, которые получают находившиеся в стране граждане.

Впрочем, как следует из сотен комментариев под постом Володина, возможности трудоустройства релокантов вообще мало кого волнуют.

"Да это вообще наименьшая проблема сейчас. Нашли врагов. У нас на территории страны сейчас 10-16 млн абсолютно нелояльных инокультурных людей", - пишет один из пользователей, намекая на мигрантов.

"Займитесь водоснабжением Донецка и посёлков!" – требует еще один подписчик.

"Еще надо Роднину, за ее высказывания о пенсионерах, наказать", - предлагает следующий комментатор.

А также есть возмущения от граждан, которые подписались на канал Володина в широко разрекламированном мессенджере Max – там, оказывается, нельзя оставить председателю Госдумы комментарий: "Владислав Викторович продвигаете свой канал в мах и сам мах , а комментарии там отключили или их нет... зачем такой канал?, В телеграмм у Вас есть коменты, хоть какая-то имитация обратной связи с власть имущим... ( у меня это вызывает как минимум уважение). Чиновник без обратной связи, без контакта с людьми это постепенно деградирующий, деспотичный человек, подавляющий волю других людей, пытающийся навести порядок и благосостояние штрафами и запретами... Такая система долго работать не будет" (авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).