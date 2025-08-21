21 Августа 2025
Образование Томская область
Фото: tomsk.gov.ru

Аллею славы педагогов Томской области открыл губернатор Владимир Мазур

21 августа в Томске открыли необычную аллею. Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в торжественном открытии Аллеи славы лучших педагогических работников Томской области. Церемония открытия аллеи проходила у здания Томской областной государственной филармонии в преддверие старта работы педагогического форума «Август.ПРО».

«Мы на этой аллее видим портреты наших педагогов, преподавателей, мастеров, которые стали лучшими в своем деле, своей профессии. Стали еще и наставниками для своих учеников, передавая им не только знания, навыки, умения, но и воспитывая в них любовь и уважение к Родине, томской земле, к старшим, к традициям и культуре родного края», – сказал Владимир Мазур.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Глава региона отметил значимость проекта и высказала уверенность, что это станет в Томской области доброй традицией.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

На стендах аллеи размещены портреты педагогов - победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства, а также учителей, чьи ученики набрали 100 баллов на государственной итоговой аттестации портрет учителя физики лицея при Томском политехническом университете (ТПУ) Ольги Белоусовой – педагога с 40-летним стажем, которая в 2024-2025 годах подготовила 5 стобалльников ЕГЭ по физике. Среди этих ребят Байдин Фаддей, Толкачев Арсений, Кисилев Степан, Пчелинцева Дарья и Емельянов Роман. При этом Дарья Пчелинцева (стобалльница по физике и химии) и Степан Киселев (стобалльник по физике и профильной математике) – стали двухсотбалльниками.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

После церемонии открытия Аллеи славы педагогов Владимир Мазур рассказал об итогах конкурса лучших проектов для детей и молодежи - «Конкурса первичных отделений Движения Первых» и вручил гранты победителям.

1 место и грант в 500 тысяч рублей у педколлективов Батуринской основной общеобразовательной школы и центра развития ребенка детский сад «Золотой ключик».

2 место и премию в размере 300 тысяч рублей получил Дом детского творчества «У Белого озера» (г.Томск).

Премии в размере 200 тысяч рублей получили 23 образовательных учреждения, среди которых – школы, вузы, учреждения дополнительного образования, детские сады, колледжи и техникумы за проекты в сферах добровольчества, экологии, сохранения исторической памяти и других направлениях.

(2025)|Фото: tomsk.gov.ru

Победители конкурса намерены направить премии на улучшение образовательной инфраструктуры, покупку оборудования и организацию тематических мероприятий.

В торжественном открытии Аллеи также приняли участие заместитель губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева, начальник областного департамента образования Юрий Калинюк, председатель регионального отделения «Движения Первых» в Томской области Дмитрий Насонов и другие.

Справка. Организаторами форума «Август.ПРО» стали департамент образования Томской области и Томский областной институт повышения квалификации работников образования. Мероприятие продолжает традицию ежегодных педагогических встреч, объединяющих экспертов и практиков для обсуждения актуальных вопросов развития системы образования.

