Пассажиры рейса Corendon в Анталью на стуки застряли в "Кольцово"

Пассажирам, желающим отправиться в Анталью на самолете турецкой компании Corendon, придется сутки провести в екатеринбургской аэропорту "Кольцово". Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Согласно им, рейс XC-8186 должен был вылететь из уральской столицы еще в 03:15 сегодняшнего дня, однако был перенесен на 05:10 22 августа. Причины задержки неизвестны.

Помимо этого, задержки рейсов фиксируются и у двух других компаний.

Red Wings:

Рейс WZ-1203 в Батуми перенесен с 11:20 на 12:45;

Рейс WZ-1021 в Новый Уренгой с 11:40 на 12:50;

Рейс WZ-1007 в Мурманск с 13:10 на 14:10;

Рейс WZ-1097 в Астану с 14:30 на 15:45.

Рейс WZ-2049 в Оренбург с 16:00 на 18:15.

"Уральские авиалинии":