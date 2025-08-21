Пассажиры рейса Corendon в Анталью на стуки застряли в "Кольцово"
Пассажирам, желающим отправиться в Анталью на самолете турецкой компании Corendon, придется сутки провести в екатеринбургской аэропорту "Кольцово". Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Согласно им, рейс XC-8186 должен был вылететь из уральской столицы еще в 03:15 сегодняшнего дня, однако был перенесен на 05:10 22 августа. Причины задержки неизвестны.
Помимо этого, задержки рейсов фиксируются и у двух других компаний.
Red Wings:
- Рейс WZ-1203 в Батуми перенесен с 11:20 на 12:45;
- Рейс WZ-1021 в Новый Уренгой с 11:40 на 12:50;
- Рейс WZ-1007 в Мурманск с 13:10 на 14:10;
- Рейс WZ-1097 в Астану с 14:30 на 15:45.
- Рейс WZ-2049 в Оренбург с 16:00 на 18:15.
"Уральские авиалинии":
- Рейс U6-274 в Москву с 12:00 на 14:35;
- Рейс U6-219 в Сочи с 13:00 на 14:10;
- Рейс U6-300 в Москву с 16:00 на 16:50.