В школе Нижнего Тагила ученики будут конструировать и пилотировать БПЛА

В одной из школ Нижнего Тагила дети с начала учебного года будут осваивать работу беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь идет о школе №45. Планируется, что школьники смогут конструировать, программировать и осуществлять пилотирование БПЛА. Как часто будут проходить такие уроки, не уточняется.

Всего на подготовку образовательных учреждений Нижнего Тагила к 1 сентября город направил 624 млн рублей. По данным мэрии, почти все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования прошли приемку и готовы к новому учебному году. При этом школы №5, №33 и №70 будут приниматься по отдельному графику, так как там продолжаются ремонтные работы.