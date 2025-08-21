Израильская армия начала наступление на Газу

Израильская армия начала наступление на Газу. "Мы начали предварительные операции и первый этап наступления на город Газа, уже сейчас силы ЦАХАЛ удерживают окраины города", - заявил журналистам представитель израильских вооруженных сил бригадный генерал Эффи Дефрин.

Ранее сообщалось, что израильская армия призвала десятки тысяч резервистов.

В Газе сейчас проживает более миллиона человек, в том числе сотни тысяч беженцев. Ранее сообщалось, что израильская армия уже контролирует около 75% территории сектора Газа, где на площади 360 кв. километров проживает более 2 млн человек.