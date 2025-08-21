ВС РФ нанесли мощный удар по объектам на Украине

ВС РФ нанесли мощный комбинированный удар по военным и промышленным объектам на Украине - от Павлограда до Мукачево.

В Павлограде Днепропетровской области было поражено газовое хранилище. Причем гигантский столб огня в виде зарева был виден даже в Днепропетровске, до которого около 50 км. Также поражены объекты газовой инфраструктуры в Кегичевском районе Харьковской области.

Впервые с начала СВО поражен объект в Закарпатье: в Мукачево поражен завод по выпуску электронной продукции Flextronics, производящий комплектующие для дронов. Возник большой пожар.

Были попадания во Львове, подтвердили местные власти. ВС РФ в том числе ударили по объектам ВСУ в Ровно, Луцке, Сумах, Запорожье и др.

"Возможно, не самая мощнейшая [атака] по числу примененных боеприпасов, но точно одна из самых эффективных с точки зрения видимого результата", - написал обозреватель Юрий Подоляка.