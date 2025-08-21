Главу офиса Зеленского в Белом доме пустили только в коридор - Луценко

Главу офиса Зеленского Андрея Ермака в Белом доме не пустили в кабинет для переговоров. Об этом заявил некогда влиятельный на Украине бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Он сказал, что фотография Ермака и вице-президента США Джей Ди Вэнса эпичная, потому что показывает, что Ермака пустили только в коридор. Поэтому Ермаку оставалось перехватить вице-президента США в коридоре. Когда он подошел к руководителю аппарата Белого дома, та лишь прошла мимо, а охрана спросила, что ему надо. И Ермак ответил, что всего лишь хотел сказать, что Украина победит. "Им главное - фоточка", - сказал Луценко.

По его словам, выходка Зеленского в Белом доме 28 февраля была подготовлена именно Ермаком, и в Вашингтоне это не забыли.