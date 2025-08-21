Астраханцы смогут участвовать в голосовании по вопросу установки памятника Ивану Грозному

21 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ирина Роднина против пенсий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханцы смогут участвовать в голосовании по вопросу установки памятника Ивану Грозному

Накануне губернатор Астраханской области провел первое заседание президиума этноконфессионального совета региона. Одним из вопросов повестки стала возможность установки в Астрахани памятника русскому царю Ивану Грозному. С такой инициативой выступило региональное отделение «Российского военно-исторического общества».

«Для нашего региона правление царя связано в первую очередь с присоединением Астраханского ханства к Российскому государству. Это позволило Астрахани стать форпостом России на южных рубежах и важными торговыми воротами между Востоком и Западом», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Протоиерей Русской православной церкви Дионисий подчеркнул, что вхождение Астрахани в состав России почти пять веков назад заложило основу для уникального многонационального уклада региона, где все народы получили возможность развивать свою культуру, религию, язык и традиции. По его словам, установка монумента станет признанием масштаба этой исторической фигуры.

Муфтий Астраханской области, председатель Регионального духовного управления мусульман Рауф-хазрат Джантасов обратился к теме с позиции национального единства. Он назвал Ивана Грозного одной из самых значимых фигур в истории, чье правление укрепило государственность и расширило границы.

«Пусть этот памятник станет символом не только прошлого, но и нашего единства сегодня. Астраханская земля испокон веков была домом для разных народов и религий, и мы должны сохранить эту традицию», – отметил муфтий Рауф-хазрат Джантасов.

По итогам обсуждения участники президиума этноконфессионального совета высказали поддержку инициативе. Игорь Бабушкин поручил организовать народное голосование, подчеркнув, что окончательное решение будет принято только с учетом мнения большинства жителей региона.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы регулирования деятельности спортивных клубов в регионе. Некоторые из них зарегистрированы как некоммерческие организации, либо общественные объединения, частично ориентированные на этнокультурную деятельность. Есть и частные нелегальные структуры, созданные по этническому признаку.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Губернатор поддержал инициативу по введению обязательного лицензирования не только для клубов смешанных единоборств (ММА), но и для всех негосударственных организаций, работающих в сфере боевых искусств.

Данная мера, а также постоянный мониторинг деятельности спортивных учреждениях, рассматриваются как ключевой механизм противодействия распространению экстремистской идеологии и обеспечения профилактической работы.

Отдельное внимание на заседании было уделено подготовке ко второй международной научно-богословской исламской конференции в Астрахани. Игорь Бабушкин выразил уверенность, что это событие станет важным шагом для укрепления межрелигиозного согласия и взаимопонимания в многонациональном регионе, а также поможет найти ответы на актуальные вопросы развития традиционного ислама и диалога на Каспии.

Теги: игорь бабушкин, памятник ивану грозному, народное голосование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети