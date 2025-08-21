Астраханцы смогут участвовать в голосовании по вопросу установки памятника Ивану Грозному

Накануне губернатор Астраханской области провел первое заседание президиума этноконфессионального совета региона. Одним из вопросов повестки стала возможность установки в Астрахани памятника русскому царю Ивану Грозному. С такой инициативой выступило региональное отделение «Российского военно-исторического общества».

«Для нашего региона правление царя связано в первую очередь с присоединением Астраханского ханства к Российскому государству. Это позволило Астрахани стать форпостом России на южных рубежах и важными торговыми воротами между Востоком и Западом», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Протоиерей Русской православной церкви Дионисий подчеркнул, что вхождение Астрахани в состав России почти пять веков назад заложило основу для уникального многонационального уклада региона, где все народы получили возможность развивать свою культуру, религию, язык и традиции. По его словам, установка монумента станет признанием масштаба этой исторической фигуры.

Муфтий Астраханской области, председатель Регионального духовного управления мусульман Рауф-хазрат Джантасов обратился к теме с позиции национального единства. Он назвал Ивана Грозного одной из самых значимых фигур в истории, чье правление укрепило государственность и расширило границы.

«Пусть этот памятник станет символом не только прошлого, но и нашего единства сегодня. Астраханская земля испокон веков была домом для разных народов и религий, и мы должны сохранить эту традицию», – отметил муфтий Рауф-хазрат Джантасов.

По итогам обсуждения участники президиума этноконфессионального совета высказали поддержку инициативе. Игорь Бабушкин поручил организовать народное голосование, подчеркнув, что окончательное решение будет принято только с учетом мнения большинства жителей региона.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы регулирования деятельности спортивных клубов в регионе. Некоторые из них зарегистрированы как некоммерческие организации, либо общественные объединения, частично ориентированные на этнокультурную деятельность. Есть и частные нелегальные структуры, созданные по этническому признаку.

Губернатор поддержал инициативу по введению обязательного лицензирования не только для клубов смешанных единоборств (ММА), но и для всех негосударственных организаций, работающих в сфере боевых искусств.

Данная мера, а также постоянный мониторинг деятельности спортивных учреждениях, рассматриваются как ключевой механизм противодействия распространению экстремистской идеологии и обеспечения профилактической работы.

Отдельное внимание на заседании было уделено подготовке ко второй международной научно-богословской исламской конференции в Астрахани. Игорь Бабушкин выразил уверенность, что это событие станет важным шагом для укрепления межрелигиозного согласия и взаимопонимания в многонациональном регионе, а также поможет найти ответы на актуальные вопросы развития традиционного ислама и диалога на Каспии.