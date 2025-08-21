В школах предложили ввести курс по устной речи

Депутаты от фракции "Новые люди" предложили ввести в школах специальный курс по обучению детей культуре устной речи. Письмо с таким предложением они направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Курс предлагается ввести в качестве вариативного компонента образовательной программы, во внеурочной деятельности или в системе дополнительного образования. По мнению депутатов, такой курс должен включать в себя, в частности, основы риторики, культуры устного высказывания, дебатов, логики аргументации, а также развитие критического мышления и коммуникативной компетентности. Особое внимание предлагается уделить формированию у школьников устойчивой речевой культуры.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО, директор Центра образования №109 (Москва) Евгений Ямбург отмечает, что в школу тащат все подряд: когда возникает какая-то потребность, то сразу пытаются впихнуть новые предметы в школьную программу. Но головы детей не резиновые.