Уралец сменил свою фамилию, чтобы не платить алименты дочери

Житель уральского города Карпинск привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Он даже поменял фамилию, чтобы его было сложнее найти судебным приставам.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, по решению суда мужчина обязан ежемесячно платить алименты в пользу дочери 2009 года рождения в размере 1/4 заработка или другого дохода. Однако уралец этого не делал, на учете в центре занятости не состоял, попыток найти работу не предпринимал. Более того, он решил сменить свою фамилию.

Итогом стало возбуждение дела по статье 157 УК РФ "Неуплата алиментов". Свердловчанину было назначено 5 месяцев лишения свободы, однако суд заменил наказание на 5 месяцев принудительных работ. 10% от зарплаты осужденного пойдут в доход государства.

Напомним, недавно на Урале прекратили дело должника по алиментам из Верхней Пышмы после его награды на СВО.