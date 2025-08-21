1 сентября снова предложено сделать выходным

В Госдуму снова внесен законопроект о том, чтобы дать родителям выходной день 1 сентября, а отказ в этом считался нарушением трудовых норм. Это сделали депутаты от фракции "Новые люди".

Они отмечают, что 1 сентября - это День знаний. При этом по Трудовому кодексу работнику по уважительным причинам и по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Но руководители не считают 1 сентября уважительной причиной для предоставления выходного дня. Это лишает родителей возможности проводить ребенка в школу, побыть на торжественной линейке и в целом провести с ним первый учебный день. Тем более если это первоклассник.

Ранее подобные законопроекты вносились, но отклонялись.

Также фракция предложила установить 1 сентября днем бесплатной парковки у школ по всей России. Обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину.