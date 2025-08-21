СМИ: Европа не имеет гарантий для Украины и не очень хочет их давать

Западные СМИ пишут о том, что у Европы нет реальных гарантий безопасности, которых хочет Украина. Как нет и желания воевать за украинский режим. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что итальянский план подразумевает лишь обязательство в течение 24 часов решить, оказывать ли военную поддержку в случае нападения.

Этот сценарий не имеет ничего общего с уставом НАТО, а лишь обяжет страны-гаранты оперативно договориться о мерах помощи. Это могут быть: военная поддержка, экономическая помощь, усиление украинской армии, введение санкций.

Но в Киеве считают расплывчатыми любые гарантии по аналогии с пятой статьей устава НАТО, пишет The New York Times. Там хотят юридически обязательных гарантий с конкретно прописанными шагами. Киев хочет только одного - обязательства стран НАТО защищать Украину, только это может защитить ее от России. Но это ничем не отличается от фактического вступления Украины в НАТО. Также в Киеве хотят введения войск страна НАТО, но против этого категорически возражает Москва.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не возьмет обязательства по гарантиям безопасности Украины без понимания условий для завершения конфликта. Именно европейские страны должны взять на себя львиную долю гарантий для Украины. При этом Европа не может дать нормальные гарантии безопасности Украине, пишет Politico. Представитель европейских служб безопасности предупредил, что любым силам, развернутым на Украине, понадобится "боевой мандат" для самообороны в случае нового конфликта с Россией, но они не будут отвечать за принуждение к миру, то есть воевать за Украину. Это останется задачей ВСУ.

"За громкими словами скрывается суровая реальность. Несмотря на все разговоры о "военных действиях", точная форма гарантий безопасности Украины остается неопределенной, и это отсутствие ясности сеет замешательство среди союзников Киева", - пишет издание.

По данным Euractiv, советники по национальной безопасности лидеров стран Европы хотят уже в ближайшую неделю окончательно определиться и разработать гарантии безопасности. Но европейские страны слабы, и это факт.

Как пишет телеграм-канал "Резидент", гарантии безопасности носят декларативный характер. Зеленский ожидал, что США станут гарантом размещения военных на Украине, но президент США Дональд Трамп отказался, и теперь вся поддержка западных союзников подвисла в воздухе.

Политолог Сергей Марков отмечает, что никакие военные гарантии Украине не нужны вовсе. Стране нужно просто вернуться в политическое состояние до 2014 года, когда она была рядом с Россией в абсолютной безопасности, потому что была нейтральной страной.

"Если Украина откажется от неоколониального русофобского репрессивного режима и перейдет к демократии, независимости и нейтралитету - она будет в полной безопасности. Осталось только, чтобы жестокий хозяин, Европа, Британия разрешили это несчастной Украине", - написал Марков.