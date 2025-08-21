В Ростовской области после атаки БПЛА начался пожар на промышленном предприятии

В Ростовской области после атаки БПЛА произошел пожар на промышленном предприятии, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В Telegram-канале он написал, что силы ПВО ночью отразили атаку беспилотников в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районах области. Предварительно, пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Больше всего дронов -21- сбито над Ростовской областью.