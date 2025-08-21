За студенток, танцевавших на фоне Храма Христа Спасителя, вступилась РПЦ

За трех девушек, отчисленных из университета им. Строганова за провокационный танец на фоне Храма Христа Спасителя, заступились в РПЦ.

Напомним, в сети завирусилось видео со студентками, танцующими тверк на фоне храма в Москве – на Патриаршем мосту. Видео было снято еще в конце весны, но огласку получило только сейчас. Студенток-первокурсниц из РГХПУ привлекли к административной ответственности полицейские – по статье о мелком хулиганстве, но затем их еще и отчислили - за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. В вузе заявили, что статус студента университета не совместим с подобным поведением.

Но в Русской православной церкви заявили, что девушки не должны нести столь суровое наказание, им достаточно просто извиниться и осознать ошибку.

"Танец, конечно, провокационный, но если они попросят прощения, думаю, мы могли бы ходатайствовать об их восстановлении в вузе. Думаю, что девушки просто совершили ошибку, которую надо исправить", - цитирует РИА Новости зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.