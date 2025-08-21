На Урале суд вернул в думу пятерых депутатов, которые передумали уходить в отставку

На Среднем Урале суд восстановил в должности пятерых депутатов местной думы. Летом они ушли в отставку, но затем передумали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 19 июня этого года депутаты думы Пышминского муниципального округа Татьяна Абатурова, Алексей Астафьев, Александр Коробицын, Татьяна Кривоногова и Иван Сенцов подали заявления о сложении полномочий. Однако потом они передумали и в тот же день направили по электронной почте уведомления об отзыве заявлений.

На следующий день народные избранники продублировали заявления, но это не помогло. На ближайшем заседании, которое прошло 20 июня, депутаты проголосовали за отставку пятерых коллег. Тогда все пятеро подали иск в Камышловский районный суд, оспаривая решение думы. В итоге судом оно было признано незаконным.

Постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции, однако Свердловский областной суд оставил его без изменений по существу. Теперь всех депутатов обязаны восстановить в должности.

Напомним, этим летом председатель думы Пышминского округа Станислав Фоминых стал новым главой Пышмы. До этого муниципалитет три года просуществовал без мэра.