В Екатеринбурге учитель математики отдал мошенникам более 10 миллионов рублей

В Екатеринбурге учитель математики одной из местных школ попался на уловку мошенников и перевел им 10 млн 197 тыс. рублей. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Все началось со звонка "сотрудника ФСБ", который убедил 37-летнего педагога в утечке личных данных сотрудников детского загородного лагеря, где ранее работал потерпевший. Затем в дело вступили уже другие "сотрудники правоохранительных органов", которые внушили педагогу, что с его счета финансируется некий иностранный гражданин, находящийся на территории недружественного государства. Мужчину запугали уголовной ответственностью и потерей всех его сбережений.

Дошло до того, что учитель в экстренном порядке перевел со своих счетов все имеющиеся сбережения на указанные мошенниками счета, взял несколько кредитов и даже занял у знакомых почти 2 млн рублей. Избавившись от наличных, мужчина наконец-то решил посвятить в ситуацию свою мать, которая уже объяснила сыну, что он стал жертвой мошенничества.



По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Полиция напоминает, что методы хищения средств мошенники постоянно меняют. Однако противостоять им всегда можно. Для этого достаточно: