В ОАЭ задержали депутата Рады

В ОАЭ по запросу Киева был задержан для экстрадиции на Украину депутат Рады Федор Христенко, который обвиняется в работе на Россию и во влиянии на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом заявила жена депутата.

Христенко покинул Украину после начала СВО и был обвинен в "госизмене". 13 августа его объявили в международный розыск. Его задержание связано с "делом Миндича". Основателя студии "Квартал 95" Тимура Миндича называют "кошельком Зеленского". А сам Зеленский пытается не допустить огласки материалов прослушки квартиры Миндича, полагает она.

За несколько дней до задержания один из высокопоставленных сотрудников СБУ встречался с ним в ОАЭ и требовал дачи показаний против задержанных на Украине детективов НАБУ, в том числе против сотрудника НАБУ, который участвовал в операции против Миндича.



