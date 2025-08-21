В Первоуральске загорелся пассажирский автобус

В Первоуральске от огня пострадал автобус.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел на улице Торговая. На 12 "квадратах" огнем были повреждены салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие пассажирского автобуса.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших людей в результате пожара нет. Для тушения привлекались 6 специалистов и 2 единицы техники. С огнем они справились за 5 минут.

Причину случившегося сейчас устанавливают пожарные дознаватели.