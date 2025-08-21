Объем выданных потребкредитов упал на 46,5%

В России в середине лета граждане оформили около 1,56 млн потребительских кредитов.

Это почти вдвое меньше показателя прошлого июля - 2,92 млн. Таковы данные Национального бюро кредитных историй. Падение составило 46,5% по сравнению с июлем 2024 года.

Среди регионов, где оформлено больше всего потребительских займов, лидирует Москва — около 105 тыс. договоров. Далее идут Московская область (93,3 тыс.) и Краснодарский край (64,7 тыс.).

Однако при сопоставлении июльских показателей с предыдущими месяцами прослеживается противоположная картина — количество новых займов увеличивается.

По словам экспертов, главной причиной происходящих изменений на рынке потребительских займов в последнее время является ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание активности в сегменте розничного кредитования, сообщают "Известия".

Напомним, в июле текущего года сегмент кредитных карт показал первые признаки восстановления.