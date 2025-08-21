Объем выданных потребкредитов упал на 46,5%
В России в середине лета граждане оформили около 1,56 млн потребительских кредитов.
Это почти вдвое меньше показателя прошлого июля - 2,92 млн. Таковы данные Национального бюро кредитных историй. Падение составило 46,5% по сравнению с июлем 2024 года.
Среди регионов, где оформлено больше всего потребительских займов, лидирует Москва — около 105 тыс. договоров. Далее идут Московская область (93,3 тыс.) и Краснодарский край (64,7 тыс.).
Однако при сопоставлении июльских показателей с предыдущими месяцами прослеживается противоположная картина — количество новых займов увеличивается.
По словам экспертов, главной причиной происходящих изменений на рынке потребительских займов в последнее время является ужесточение денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание активности в сегменте розничного кредитования, сообщают "Известия".
Напомним, в июле текущего года сегмент кредитных карт показал первые признаки восстановления.